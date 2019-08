Il migliore del precampionato. A premiarlo è stato Tuttosport, secondo cui Douglas Costa ha avuto un ruolo fondamentale per Sarri: gli ha innanzitutto permesso di colmare col talento le lacune di una squadra in costruzione, e poi gli ha dato una soluzione pazzesca per la fascia offensiva. Douglas è diventato la grande speranza del popolo bianconero. Sembra una frase fatta e banale: ma potrebbe davvero essere l'acquisto della Juventus 2019-2020. Attenzione alla sua annata...