Il futuro di Douglas Costa resta un rebus per la Juventus. Maurizio Sarri, infatti, vorrebbe provare a recuperarlo, mentre la società sta pensando di inserirlo nella trattativa con il Manchester United per Pogba. Una situazione di stallo che potrebbe favorire la permanenza in bianconero: come sempre, la comunicazione tra le parti sarà decisiva. Intanto, Douglas fa trapelare la volontà di restare all'ombra della Mole. Vuole un'altra chance in una squadra pronta a sfoderare tutto il proprio arsenale offensivo. E la vuole per consacrarsi definitivamente con questa maglia. Non sarà facile, ma può essere bellissimo.