Douglas Costa, ma qual è la situazione? Torniamo sul comunicato della Juventus: il brasiliano, infatti, "ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra". Cosa vuol dire? Che il ko è esattamente come ce lo si aspettava: cioè serio, non serissimo. Il brasiliano dovrà restare fermo per almeno un mese, certezza che si avrà soltanto tra un paio di settimane. Come comunicato dalla Juve, "tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero". E' dunque probabile che il giocatore ex Bayern rientri per la prima gara dopo la prossima sosta, ossia a metà ottobre.