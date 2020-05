Nel corso della lunga intervista concessa a The Players Tribune ( LEGGI QUI INTEGRALE , esterno della, rivela una delle possibili cause dei suoi frequenti infortuni: “Ho fatto radiografie di tutto. Per esempio, un infortunio può capitare per qualcosa che hai nei tuoi denti. Ho cercato qualunque cosa. Nel 2015 ero solito allenarmi molto intensamente con un personal trainer, e ho scoperto che questa può essere una delle ragioni dei miei frequenti infortuni. Se potessi tornare indietro: è vero, all’epoca mi ha aiutato tanto, ma le conseguenze di oggi? Ho anche incontrato diversi nutrizionisti, e ho trovato alcune risposte. Ho imparato molto su quanto incide la qualità del riposo. Ho investito molto in tecniche di recupero”.