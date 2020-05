2









Douglas Costa ha parlato, a cuore aperto, sulle pagine di The Player's Tribune. Ecco un passaggio, in cui spiega perché ha scelto la Juventus: "Da 25 anni la Juve non vince la Champions League. Sogno di vincerla, è per questo che ho scelto la Juve. Quando ho lasciato il Bayern avevo altre offerte sul tavolo, ma ho scelto la Juve perché qui ho la possibilità di fare la storia. Ho imparato che devi essere concentrato tutti i giorni. Non c’è spazio per compiacersi nel calcio. Il calcio mi insegna tanto, ogni giorno".