Non c'è due senza tre? In un meccanismo che funziona quasi alla perfezione, è probabile che Maurizio Sarri cambierà solo se costretto. Ecco, in tal senso la squalifica di Dybala (ammonito nel derby, era diffidato) assomiglierà parecchio a una spina nel fianco, e per quanto Higuain abbia dimostrato di essere a posto fisicamente, partire senza l'uomo in più, sempre in gol nelle ultime quattro, sarà un esercizio comunque di sopravvivenza. Un mezzo sorriso dovrà averlo abbozzato certamente Douglas Costa: chiaramente tutto per sé, perché con il Pipita in funzione centravanti, aumentano anche le sue possibilità di partire dal primo minuto sull'esterno destro.



STARE FUORI - Dopo la prova di pazienza superata, adesso per Douglas potrà arrivare finalmente il campo. Sarri era stato chiaro: "Magari non facciamoci sentire da lui, però quando entra a gara in corso è devastante. Sa spaccare le difese". E il brasiliano in effetti l'ha dimostrato: contro il Genoa è andato a segno con un mancino incredibile, con il Toro ha propiziato l'autogol che è valso il poker definitivo. Poi: giocate, corse, sgroppate incredibili e imprendibili. Eppure, un po' d'amaro resta: finalmente ha trovato continuità di prestazioni e di allenamenti, adesso vorrebbe collezionare anche gare da titolare. Considerata anche l'ultima prova di Bernardeschi, se non per discorsi di equilibrio, l'ex Bayern meriterebbe certamente un'altra occasione dal primo minuto.