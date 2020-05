Dal campo all'infermeria e viceversa. Così, per quasi tutta la stagione. Frustrante? Un po', forse. Per credere chiedere a Douglas Costa, che anche in questa stagione ha dovuto combattere con diversi problemi fisici. Questo è il motivo principale per il quale la Juventus sta valutando la cessione del brasiliano e, addirittura, la causa che ha fatto pensare a Douglas di smettere con il calcio . Al suo fianco c'è sempre la bella, pronta a supportarlo nei momenti più difficili. Modella brasiliana, ci pensa lei a distrarre l'esterno della Juventus dai continui ko fisici. E, vedendo il suo profilo Instagram da più di 450mila, siamo sicuri che ci riesce benissimo.