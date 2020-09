Dopo averlo seguito da tempo, il Wolverhampton ha fatto un tentativo concreto per Douglas Costa. A rivelarlo è Tuttosport, secondo il quale però l'ex Bayern Monaco avrebbe rifiutato il trasferimento in Inghilterra. Il brasiliano piace anche al Manchester United, con la Juve in attesa di eventuali offerte in quest'ultima settimana di mercato per trattare la cessione del giocatore. Se dovesse partire Douglas, i bianconeri andrebbero all'assalto di Federico Chiesa valutato 60 milioni dalla Fiorentina.