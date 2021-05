Dopo 11 anni in giro per l'Europa, Douglas Costa è pronto a tornare al Gremio. L'esterno brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, è a un passo dall'accordo con il suo futuro club: intesa di massima raggiunta sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus fino al 31 dicembre 2023, come riporta Calciomercato.com. La metà dello stipendio che percepisce alla Juve, con la quale ha ancora un anno di contratto. Per completare il suo trasferimento al Gremio, infatti, il brasiliano dovrà prima risolvere il contratto con il club bianconero.