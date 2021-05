Dopo l'ufficialità di Dogulas Costa al Gremio, in prestito fino a fine stagione prima della scadenza del contratto con la Juventus, sono emersi alcuni retroscena della trattativa: la scelta del giocatore di tornare in Brasile è stata dettata soprattutto dalla volontà di stare vicino alla famiglia, la Juve non si è opposta alla richiesta di Douglas ed è venuta incontro alle sue esigenze e a quelle del suo nuovo club. Niente operazione alla Tevez al Boca però, nell'affare non c'è nessun giovane del Gremio opzionato dalla Juventus.