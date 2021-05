Appena passato dalla Juventus al Gremio (prestito secco fino a fine contratto l'anno prossimo) Douglas Costa ha parlato in conferenza stampa: "È la sfida più importante della mia vita, tornare nel club che mi ha lanciato come calciatore. È il mio club del cuore, la mia famiglia è gremista, vive qui. È il miglior regalo che potessi fare al Gremio. Hanno sempre voluto riprendermi e io volevo tornare. Sono felice di essere qui in un momento speciale della mia carriera. Qui vincerò molto, punto alla Nazionale e a vincere tanti titoli".