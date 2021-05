Il rapporto tra Douglas Costa e la Juventus è ormai arrivato al capolinea. Dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco, l'esterno d'attacco è a un passo dal ritorno al Gremio: la Juve ha dato l'ok al club brasiliano per trattare con il giocatore, che ha accettato la riduzione dello stipendio e il suo ritorno a Torino sarà solo formale prima di risolvere il contratto e trasferirsi definitivamente in Brasile. Per chiudere il cerchio, mancano solo i documenti da firmare che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.