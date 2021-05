2









Al di là dell'addio di Gigi Buffon già annunciato a fine stagione, la prima 'vera' cessione della Juventus potrebbe essere quella di Douglas Costa: il brasiliano è a un passo dall'accordo con il Gremio che dopo averlo per corteggiamento per diversi mesi ha quasi raggiunto l'ok definitivo del giocatore, il cartellino di Douglas è ancora di proprietà della Juventus dove a fine stagione rientrerà dopo il prestito al Bayern Monaco.



INGAGGIO DIMEZZATO - I tedeschi infatti non intendono riscattarlo e il contratto con i bianconeri scade nel 2022: lo stipendio è di circa 6 milioni di euro ma l'ingaggio che percepirebbe al Gremio sarebbe della metà. Le parti infatti hanno trovato un accordo di massima per un contratto fino al 31 dicembre 2023 sulla base di 3 milioni di euro l'anno più bonus (nei quali sono compresi anche gli incassi e il merchandising). A riportare i dettagli è Calciomercato.com, secondo il quale ora il giocatore dovrà trattare la risoluzione del contratto con la Juventus. L'ACCORDO CON LA JUVE - Già, perché il Gremio ha fatto sapere all'entourage del giocatore che non ha la disponibilità economica per pagare il cartellino, per questo gli agenti si sono già mossi per trattare con i dirigenti bianconeri e nelle prossime ore verranno avviati i contatti. Il futuro di Douglas Costa dipenderà anche dalla sua volontà: se decidesse di lasciare sul piatto l'intero ingaggio da 6 milioni di euro, la Juve potrebbe venirgli incontro e risolvere il contratto in poco tempo pareggiando la minusvalenza con il risparmio sullo stipendio. Dal Gremio filtra ottimismo e c'è la fretta di chiudere tutto in poco tempo - fanno sapere che potrebbe farsi tutto nelle prossime 48 ore - perché in Brasile il mercato chiude il 23 maggio. E Douglas Costa potrebbe essere uno dei protagonisti.