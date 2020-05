"Voe o mais alto que você puder minha filha e que Deus te permita viver o melhor dessa vida com muita sabedoria e honestidade... Parabéns princesa do papai". Tradotto:. La dedica è in portoghese, la lingua che lega Douglas Costa e la sua piccola, lontana da un tempo lungo come una stagione calcistica, ma ritrovata in questa pandemia con il rientro in Brasile. Gli auguri di un papà, sempre speciali.