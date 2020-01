Nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn, Douglas Costa ha parlato di ciò che gli manca nella sua vita a Torino: ​"I miei figli e miei genitori. Il mio primo allenatore è stato mio padre, mi ha sempre detto che alcool e fumo non vanno d'accordo col calcio, ho sempre ascoltato il suo consiglio. Sento sempre mia mamma, lei è molto legata a me. Mio padre è più tranquillo, ci sentiamo prima di una partita importante.I miei figli? Ho fatto di tutto per dare loro economicamente la vita che io non ho potuto avere. Spero siano orgogliosi del percorso che ho fatto per arrivare qui, un domani sarò qui per ogni consiglio o aiuto per loro". QUI L'INTERVISTA INTEGRALE.