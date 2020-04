1









Cuffie da gaming, controller personalizzato Juventus e tanta, tanta concentrazione. Ecco Douglas Costa in versione videogiocatore, impegnato con la sua Playstation (si può ipotizzare a Fortnite o Call of Duty, giochi ai quali il brasiliano è molto appassionato). L’esterno bianconero sta trascorrendo la sua quarantena in patria, il Brasile, dove è in attesa di conoscere nuovi sviluppi sul fronte allenamenti, dove regna ancora incertezza. Nel frattempo, l’ex Bayern Monaco si rilassa al fianco della sua ragazza, si allena, e trova tempo (ce n’è tanto in questo periodo) per un po’ di svago alla console.