La quarantena di Douglas Costa sarà sicuramente più dolce vicino alla sua Nathalia. Il brasiliano si allena in giardino dribblando e facendo pallonetti al cane, una chiamata a Pjanic e qualche partita a Fortnine con la sfida lanciata ai suoi followers. Nel frattempo, la compagna - brasiliana anche lei - Nathalia Felix vola con la fantasia e aspetta e conta i giorni che mancano all'estate, Coronavirus permettendo. La modella ha nostalgia dell'estate e due giorni fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di qualche mese fa in piscina con il sole che quasi la disturba. Perché in fondo si sa: bacia i belli.



