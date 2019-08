Douglas Costa e Paulo Dybala sono grandi amici. Il brasiliano e l'argentino fanno coppia fissa, in campo e fuori e anche per questo la trattativa con il Manchester Unitedche a inizio estate era stato messo sul mercato dalla Juventus insistendo però per rimanere in bianconero. Ora potrebbe essere Dybala a lasciare la Juve e una delle ultime stories postate dal brasiliano su Instagram può essere un segnale di come la trattativa stia proseguendo. "Resilienza", scrive Douglas su Instagram. Si riferirà proprio alla situazione dell'amico, messo alla porta dalla Juve?