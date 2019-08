Enquanto na continassa tá tudo normal ... pic.twitter.com/7qHkeUqsvq — Douglas Costa (@douglascosta) August 21, 2019

e, ormai, la foto finale tra i giocatori sta diventando un rito conclamato nello spogliatoio bianconero. Che sia per festeggiare la vittoria in qualche mini-gara promossa da Sarri (come in questo caso) o semplicemente per rafforzare qualche rapporto di amicizia, grazie ai social i tifosi possono stare al fianco dei propri beniamini ogni secondo. Specialmente, per quanto riguarda Douglas Costa, sempre attivissimo sul web:ha scritto su Twitter il brasiliano, ricondividendo una foto di gruppo in cui alcuni giocatori non hanno proprio una posa... normale. Da Cuadrado in formato karate kid, a Higuain che sguscia tra le gambe di Matuidi, passando per De Sciglio, Emre Can e Mandzukic, rigorosi ed impassibili. Insomma, dopo la fatica, c'è spazio anche per i sorrisi.