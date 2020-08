Douglas Costa sa bene di essere potenzialmente in vendita: se la Juventus dovesse ricevere un'offerta concreta, penserebbe seriamente alla cessione. Per questo sa di doversi impegnare molto per trovare posto in una formazione che conta su Dybala, Ronaldo e Kulusevski. Ieri il brasiliano, che non è partito con la nazionale brasiliana a causa dei rinvii delle partite in Sud America per l'emergenza coronavirus, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in allenamento con la gamba sinistra piegata di lato nell'atto di controllare un pallone al volo. E un messaggio a dire il vero un po' criptico: "Reinventar".