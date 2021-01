Douglas Costa non riesce a imporsi nemmeno al Bayern Monaco. Dopo le difficoltà e gli infortuni alla Juve, il brasiliano è tornato in Baviera, ma ha giocato appena 614' ed è il meno utilizzato fra gli esterni a disposizione di Flick, con il 17enne Musiala che sta giocando quanto lui. E ieri non è stato nemmeno portato in panchina.



In una stagione normale, sottolinea la Gazzetta, in questa finestra di mercato Douglas Costa non potrebbe muoversi se non per tornare alla Juventus, ma quest'anno su indicazione della Fifa si possono cambiare tre squadre diverse. In Germania non hanno alcuna intenzione di riscattarlo e il brasiliano tornerà alla Juventus al termine della stagione, per poi essere nuovamente piazzato.