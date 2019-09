Sicuramente non vorrà farsi scappare la ghiotta occasione. Oggi Douglas Costa compie 29 anni e la gara con la Fiorentina si presta alla perfezione come opportunità per concedersi qualche sfizio. Un regalo doppio, per il brasiliano e anche per la Juventus: per i bianconeri, Flash è tornato ad essere una risorsa, dopo una stagione zoppicante tra guai fisici e disciplinari. Così, dopo essersi riguadagnato il posto con due ottime prestazioni contro Parma e Napoli, a Costa manca solo un gol per confezionare un inizio di stagione da 8 in pagella. Chissà che non sia proprio questo il primo dono che scarterà oggi.