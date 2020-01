Una sostituzione particolare, quella di Douglas Costa. Che al 67' viene richiamato da Sarri per far spazio a Ramsey. E che - anche forse per sbollire una nota di disappunto - fa il giro largo, dal lato opposto del campo. Un tripudio. Per uno dei giocatori più amati e apprezzati dal popolo juventino. Giro della curva nord e dei distinti, quindi l'episodio che ha conquistato il cuore di tutti: l'abbraccio a un raccattapalle che l'ha chiamato a gran voce. Arrivato nei pressi della panchina, il cinque con Sarri: non per riconciliare, ma per ripartire. Insieme.