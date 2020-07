La Juventus dovrà fare a meno di Douglas Costa. Come hanno evidenziato gli esami strumentali svolti in mattinata al J|Medical, l’esterno brasiliano ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Questo vuol dire che salterà le prossime tre partite campionato, mentre è a rischio per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione in programma il 7 agosto. Non c’è pace per Douglas Costa, al quarto stop stagionale, vittima di tanti infortuni muscolari che ne hanno condizionato la carriera. Come riporta Transfermarkt, l’ex Bayern Monaco ha saltato ben 82 giorni nella stagione 2019/20.