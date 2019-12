La Juventus è tornata oggi dalle vacanze natalizie, allenandosi puntualmente alla Continassa sotto l'occhio vigile di Maurizio Sarri. Tutti presenti, tranne Douglas Costa, che ha usufruito di un permesso, come si legge dal comunicato della società. Il brasiliano infatti, rientrerà a Torino nel pomeriggio, quando la squadra scenderà in campo al mattino per l'ultimo allenamento dell'anno.