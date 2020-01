Un giocatore da salvaguardare, con i ritmi imposti dal calendario dei top club, è un giocatore da Juve? Dipende: se è un giocatore con estremo talento, allora l'eccezione può arrivare. Douglas Costa non è un intoccabile di questa squadra perché il destino riempitosi di infortuni ha scelto questa roba lì; questo non vuol dire che non sia importante per Sarri."Non è al massimo, ma fortunatamente sta bene". Sarri ha iniziato così. Durante la conferenza stampa, a domanda diretta ha parlato della possibilità concreta di rivederlo dal primo minuto, sebbene la preoccupazione nei suoi confronti sarà come quello di un padre e una madre verso il proprio figlio: non andrà mai via. Magari con Higuain in mezzo, ecco, e Ronaldo dall'altra parte. Un ritorno all'idea primordiale di Juve che aveva il tecnico nei primi giorni della sua avventura juventina, quando la Continassa non era il suo regno ma ogni stanza e ogni situazione erano ancora da studiare. Gli infortuni e la crescita di Dybala hanno cambiato tutto, non la considerazione che ha di Costa: resta lui, l'unico a poter cambiare il passo di questa quadra."Siamo stati noi per scelta a rallentare magari una ripresa della condizione fisica a livello massimale ma l'abbiamo scelto noi per salvaguardarlo da eventuali infortuni". Sempre Sarri, sempre riguardo a Douglas Costa. Sempre con la faccia di chi è pronto a qualsiasi evenienza, conseguenza, storia. Domani il brasiliano va in campo ma nell'idea di Maurizio il recupero non è ancora finito: ci vorrà tempo e ci vorrà soprattutto pazienza da parte del giocatore. Quando sarà pronto? Qualcosa ci dice che al ripartire della Champions, la storia potrà cambiare. Ma tanto dipenderà ancora da quel destino: finora, troppo beffardo.Vuoi rimanere sempre aggiornato?Scarica la nostra APP!

iOS -> SCARICA QUI