Douglas Costa ieri sera, nella partita vinta 4-0 dalla Juve contro l'Udinese in Coppa Italia, è tornato al gol. Il brasiliano, come ricordato dal sito ufficiale dei bianconeri, ha siglato il terzo gol in Coppa Italia per Douglas Costa: questo è il suo primo in assoluto su rigore con la maglia della Juventus. Douglas non segnava un gol allo Stadium dal 21 gennaio 2019 contro il Chievo.