Douglas Costa è tornato. Un recupero importante, a quasi tre settimane dall'ennesimo stop muscolare, quello contro il Verona dell'8 febbraio. Come riporta Tuttosport, Sarri non ha però intenzione di correre rischi col brasiliano, visti appunto i tanti problemi avuti fin qui in stagione: al Parc OL l'ex Bayern si accomoderà in panchina, mentre l'obiettivo è averlo in buona condizione per domenica, quando all'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno l'Inter nel big match della 26esima giornata. Il brasiliano si è rivelato fondamentale in diverse occasioni, Sarri punta su di lui ma dovrà crescere.