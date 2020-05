Ci ha dato un taglio Douglas Costa, con l'aiuto di Dybala. E adesso? Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è entrato nel pieno della Fase 2. Personalissima fase due. A Torino è tornato in discreta forma, come ricorda il quotidiano "ha sfruttato le strutture del suo appartamento di lusso a Porto Alegre in cui c’è pure un campo di calcio condominiale: qualcuno lo ha chiamato 'DC stadium'". Ecco, in attesa dell'altro Stadium, adesso si ritrova a fare i conti con una ripartenza troppo lenta per uno veloce come lui: ha due mesi per riconquistarsi la Juve, nella quale al momento sembra più in bilico che mai. L'ultimo sprint, definitivo, per strappare una conferma che per il talento che ha dovrebbe essere scontata, ma tutto è forzatamente subordinato alle sue condizioni fisiche...