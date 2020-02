di Francesco Guerrieri

La strada per l'infermeria Douglas Costa la sa a memoria. Tante, troppe volte ha fatto quel percorso. Nell'ultimo periodo soprattutto. Contro il Verona è arrivato un altro stop, l'ennesimo: "Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra", arrivederci tra 15/20 giorni. Nulla di nuovo per un giocatore che ormai è disponibile solo a mezzo servizio. "Tornerò con la stessa ambizione di sempre" ha scritto Douglas sui social, senza perdere carica ed entusiasmo. La voglia di tornare è tanta, ma per quanto? Il rischio di un altro infortunio è dietro l'angolo, un copia e incolla che non stupirebbe visti gli ultimi mesi nei quali Sarri ha dovuto fare spesso a meno di lui.



A MEZZO SERVIZIO - Con un Douglas Costa più in infermeria che in campo, il dubbio che il brasiliano possa lasciare la Juventus a fine stagione c'è. Quando il brasiliano sta bene non ce n'è per nessuno: prende palla e mette il turbo saltando gli avversari come birilli, ma è difficile gestire un giocatore che salta un mese ogni due. Zero affidabilità, troppi problemi fisici che possono spingerlo lontano da Torino. Douglas Costa ha qualità e strappi da campione vero, ma la discontinuità è il suo problema più grande.