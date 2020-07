Douglas Costa sui social è protagonista talvolta di diatribe coi tifosi, non ultima quella riguardo il suo "elastico" tentato contro l'Atalanta con la Juve in svantaggio. Ma proprio sui social oggi la Juventus ha voluto celebrare con un video la grande giocata effettuata dell'ala brasiliana nel derby col Torino vinto 4-1 due settimane fa: un elastico interno-esterno che ha lasciato di stucco Djidji e ha chiamato Sirigu a una pronta uscita bassa per evitare il gol di Douglas. Sperando di rivederne altre, sia belle sia efficaci.