Secondo quanto riporta Sky Sport, Miralem Pjanic e Douglas Costa hanno sostenuto in mattinata gli esami strumentali per capire l'entità dei rispettivi infortuni. In vista di Madrid c'è grande pessimismo per il brasiliano ma anche il bosniaco difficilmente ci sarà. Non preoccupa invece Gonzalo Higuain che a Firenze ha subito una botta ma che sembra in grado di scendere in campo contro l'Atletico mercoledì sera.