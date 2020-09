2









Non è considerato fondamentale per il nuovo corso della Juventus, tanto che il club lo ritiene cedibile a fronte di offerte ragionevoli. Douglas Costa non è mai riuscita a convincere appieno, soprattutto a causa di un fisico incline agli infortuni, adesso la Juve ascolta le proposte che arrivano dal mercato. Da giorni prosegue il corteggiamento del Manchester United, che però ha frenato l’entusiasmo a seguito delle altissime richieste: Paratici chiede 60 milioni di euro, cifra alla quale i Red Devils non si vogliono sedere al tavolo della trattativa.