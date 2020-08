3









Spagna, Inghilterra e già qualcosina in Brasile. Le offerte non mancano, ma la volontà di andare via c'è? Domanda che per ora resta senza risposta, e il futuro in questione è quello di Douglas Costa. Che potrebbe non avere seconda (anche terza...) occasione alla Juventus: Paratici l'ha inserito nella lista dei cedibili. O meglio: in quella degli 'scambiabili'. Termine orribile ma che fa capire bene la situazione dell'esterno: non ha convinto, può andar via. Alla giusta offerta.



ESTATE DI LAVORO - Intanto, Douglas si gode questi giorni di pausa insieme alla sua dolce metà. Terzo incomodo è l'agente Junior Mendoza, protagonista dell'ultima foto pubblicata dall'ex Bayern sui suoi social. Probabile che i due abbiano parlato del futuro e delle previsioni per la sua carriera. Potrebbe rimanere in bianconero? E' una possibilità, ma non come la scorsa estate c'è qualcuno pronto a mettere una mano sul fuoco. Se parlassimo esclusivamente di volontà, quella del brasiliano è certamente orientata a una permanenza a Torino. Dove sta bene, dove sa di poter giocare le sue chance, dove può fare totalmente comodo al 4-3-3 immaginato da Andrea Pirlo. Staremo a vedere: nella spasmodica ricerca di plusvalenza, il nome di Costa è cerchiato in rosso. E l'indizio dell'agente quasi si fa prova.