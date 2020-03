L'equilibrio, prima di tutto. Fisico ma anche - e soprattutto - mentale. Fondamentale per un giocatore. In attesa di rientrare in Italia,si allena in Brasile dove è andato qualche giorno fa per trascorrere la quarantena insieme alla famiglia. L'esterno d'attacco ha pubblicato un video su Instagram nel quale si allena al tramonto, sul mare, esercitandosi sull'equilibrio.