Douglas Costa ha fatto tappa a Torino come raccontato nella giornata di ieri per motivi personali da quanto è trapelato ed ora, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, sarebbe in Arabia Saudita, dove si sta allenando. Nel mentre, i suoi agenti stanno parlando con tre club diversi della Saudi League. Il brasiliano, come lui stesso ha ammesso, continua a sognare il ritorno alla Juve anche se al momento non c'è il via libera per questa soluzione.