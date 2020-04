In attesa di poter ricominciare a lavorare con il pallone tra i piedi, Douglas Costa passa le giornate nella sua casa in Brasile giocando a bowling. Niente di adattato, l'esterno della Juventus ha una vera e propria pista dentro casa con tanto di palle e birilli. E non se la cava neanche niente male: nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Douglas fa strike buttando giù tutti i birilli. Tra i commenti spunta anche quello di Pjanic che lo prende in giro: "Dopo 10 volte".