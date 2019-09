La Juventus è tornata ad allenarsi oggi al Training Center della Continassa, a ranghi ridotti, in seguito alle svariate chiamate nelle rispettive Nazionali di tanti dei protagonisti di Maurizio Sarri. Tra di loro non figurano Douglas Costa e Gonzalo Higuain, rimasti a Torino, ma che torneranno ad allenarsi soltanto venerdì. Il motivo? Lo spiega il club bianconero nel comunicato odierno: "Oggi il gruppo dei bianconeri, al netto di chi è al lavoro con le rispettive Nazionali, è tornato ad allenarsi alla Continassa. Dopo i tre giorni di pausa in seguito alla vittoria contro il Napoli, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio. Gonzalo Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì, avendo usufruito di due giorni supplementari di riposo concessi da Maurizio Sarri".