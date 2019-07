Guardate chi è tornato alla Continassa...

Oggi riparte anche @douglascosta pic.twitter.com/Yeh2qMg6p4 — ilbianconero (@ilbianconerocom) 2 luglio 2019

La voglia di tornare al lavoro era evidentemente tanta. E allora, con una settimana d'anticipo,è rientrato nella sua casa nel centro di Torino: un viaggio lungo dal Brasile, dove era approdato per le vacanze. Oggi, sfidando il caldo del capoluogo piemontese, è alla Continassa per ripendere l'attività fisica e per farsi trovare carico e asciutto per l'inizio degli allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri. Lo stesso Sarri l'ha nominato più volte durante la conferenza stampa di presentazione: vuole ripartire dai 'talentuosi', e per Maurizio Douglas è uno dei massimi esempi presenti in casa Juve. Un atto di fede e di fiducia che ha stimolato, evidentemente, l'esterno brasiliano.