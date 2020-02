La Juve è a Milano, dove questa sera affronterà il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia a San Siro. Ma non tutti i bianconeri sono partiti alla volta della Lombardia. Douglas Costa e Merih Demiral sono infatti rimasti a Torino, e in queste ore stanno lavorando alla Continassa, per recuperare dai rispettivi infortuni. Il difensore turco ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un.'immagine che lo ritrae insieme al brasiliano. Se per Demiral i tempi di recupero sono ancora lunghi, Douglas Costa potrebbe rientrare presto a disposizione di Maurizio Sarri, forse già per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League con il Lione.