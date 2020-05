Anche Meri Demiral e Douglas Costa con la mascherina targata Juventus. Il club bianconero, infatti, da più di una settimana ha messo in vendita nel proprio Store, le utili mascherine con il logo della Juventus. Così, in questi giorni in cui è obbligatorio averne una con sé, perché non sceglierla bianconera? Un modo come un altro per avere sempre la Juventus accanto. Le mascherine, come detto, sono acquistabili nei negozi Juventus e nel J Storie online: il prezzo singolo è di 6,99€, mentre sale a 13,99€ se si acquistano tre pezzi.