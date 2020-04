Una diretta in portoghese, con sorrisi e tanti amici con cui condividere l'ennesimo momento d'attesa di questi giorni. E' una quarantena comunque particolare, quella di Douglas Costa. Volato da Torino e rientrato nel suo Brasile, dove sta trascorrendo questi giorni con la sua Nathalia e l'intera famiglia. "Ma adesso non so più cosa fare qui, spero di tornare presto in Italia. Non vedo l'ora di rientrare, in realtà...", alcune parole estrapolate dalla sua diretta su Instagram. CURIOSITA' - Ma Douglas ne ha anche per i compagni bianconeri. E dà una risposta non scontata: "Il più forte con cui gioco? Paulino..". E cioè Dybala, con cui c'è una forte amicizia. Per carità, anche Ronaldo: però tra mancini evidentemente si capiscono meglio. A proposito, gol o assist nella sua playlist? "La squadra deve vincere tutto, mi piace questo. Io posso fare assist, posso segnare. Posso fare entrambi. Ma deve vincere". Mentalità decisamente bianconera.