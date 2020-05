Giugno e luglio saranno i mesi per le riconferme. Con la stagione sportiva che ha allungato i suoi tempi per l'emergenza coronavirus, la ripresa del campionato sarà fondamentale per tutti i giocatori che rischiano di partire nel prossimo mercato. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, tra questi c'è anche il brasiliano della Juventus Douglas Costa, che in bianconero sembra essere arrivato al capolinea. Tanto, se non tutto, dipenderà quindi dalle sue prestazioni per questo ultimo atto della Serie A, così da convincere la Juventus a non cedere alle avances di Bayern Monaco e Manchester City.