Chissà se basta la voglia. Prendendo da esempio quanto ha creato, fatto e disfatto Douglas Costa, verrebbe da dire che no, non c'è solo quello nella lista delle cose necessarie a diventar grande. Il brasiliano torna domani alla Continassa: ripartirà con gli allenamenti, già di gruppo, e inizierà la nuova risalita della sua carriera. Di fatto, l'ennesima.



NIENTE RISCOSSA - Il migliore amico degli attaccanti - come amò definirsi al suo arrivo - proverà a tener fede alle sue promesse. Per lui, figlio della 'pastora' protestante Marlene, è una promessa che incontra la sacralità. Ma non sarà facile: né riprendere il ritmo, né evitare nuovi ostacoli lungo un cammino che s'annuncia quantomeno impervio. Il 2020 doveva essere l'anno della riscossa, questa stagione la risposta a chi gli ha sempre rimproverato una fragilità che dipende da tanto ma non proprio da lui. Appuntamento all'anno prossimo, o almeno a un finale di stagione che non ammette passi falsi e indietro. DA DOMANI - Sarri comunque ha la sua figurina nel portafogli, la gira e ripensa al motorino magico (non quello guidato in un celebre video dalla compagnia Nathalia) con cui Douglas va al doppio degli altri. Nella sua testa c'è il 4-3-3, con Dybala ad accompagnare e Cristiano a riempire l'area con più costanza. Costa dovrà mettere le palle giuste, un aiuto da vero migliore amico. Senza più guardarsi indietro.