La Juve continua a vincere e si conferma l'anti Inter in questa lotta scudetto, che al momento vede bianconeri e nerazzurri favoriti in questa battaglia. Bisogna però mantenere il focus su quello che è il reale obiettivo di questa squadra, ovvero il quarto posto, almeno stando a quanto sempre sostenuto da Max Allegri sin dall'inizio della stagione. E' inevitabile però ambire a sogni di gloria maggiori di una 'semplice' qualificazione alla prossima Champions League, ma per far si che questo sogno diventi ancora più concreto servirà un grande contributo anche da parte della società della Continassa, con Allegri che si augura di ricevere qualche- Da qualche giorno, una delle idee che sta circolando nel quartier generale bianconero è quella che porta al brasiliano. L'ex Juve ha già fatto sapere di tornare a Torino di corsa sin dalla finestra del mercato invernale, almeno fino a giugno, quando poi verrà valutato il da farsi. Il suo amore per i colori bianconeri è sempre rimasto vivo e ora più che mai sta dimostrando il suo attaccamento alla Juve.- La dirigenza bianconera ci pensa e valuta con attenzione l'operazione,. Douglas Costa è infatti svincolato e ha dichiarato apertamente dimagari con un corrispettivo riconosciuto nei vari bonus raggiunti da rendimento e numero di presenze. Bisogna ancora discutere diversi aspetti, ma il ritorno all'ombra della Mole del brasiliano non è mai stato così vicino.