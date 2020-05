3









Diciassette. Il numero è entrato nella mente dei dirigenti Juve e non è più uscito. Rappresenta le partite che Douglas Costa ha saltato per infortunio: il brasiliano, anche per questo, è tornato in discussione. Soprattutto in un momento in cui potrebbe portare soldi freschi nelle casse bianconere.



SARRI E CHANCE - Dipendesse da Sarri, come sottolinea Tuttosport, non partirebbe mai: il tecnico lo vede ancora centrale nel progetto nonostante le palesi difficoltà di questa stagione (e di quella precedente). Sa bene che, specialmente se si posa l'occhio di Guardiola, la Juve ha tra le mani uno dei giocatori più forti dell'intero campionato. Intanto, anche il Psg aguzza la vista e prova a strappare un prezzo concorrenziale: 60 milioni potrebbero bastare. Oltre al Paris, occhio ai due club di Manchester.