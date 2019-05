"Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno, a meno che non giochi la partita del cuore": è l'ultima battuta di Max Allegri sull'esterno brasiliano, di fatto non pervenuto in questa stagione con la Juventus. L'ex Bayern Monaco non è rientrato nella lista dei convocati per l'ultimo match di campionato contro la Sampdoria e, in attesa di recuperare dall'infortunio, sul suo futuro proseguono le riflessioni. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore bianconero e dalle eventuali offerte che arriveranno alla Continassa: la certezza è che per Douglas Costa nessuno sarà disposto ad investire gli oltre 80 milioni proposti un anno fa dal Manchester City.