di Maurizio Sarri, dopo un'ultima stagione da incredibile delusione con Massimiliano Allegri in panchina. Il brasiliano è stato tra i migliori in campo tanto all'esordio a Parma quanto ieri sera nel big match contro il Napoli. E ha dimostrato una volta di più il suo amore per i colori bianconeri in. Douglas non ha segnato, ma ha servito due splendidi assist a Danilo e Cristiano Ronaldo.