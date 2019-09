Laha voluto fare i propri auguri a, che oggi compie 29 anni, con un messaggio sul proprio sito ufficiale: "Un compleanno da festeggiare al lavoro, quello di Douglas Costa, che proprio oggi in occasione della trasferta bianconera al Franchi di Firenze spegne 29 candeline.Come sempre, il suo compleanno cade in un periodo dell’anno davvero intenso. E anche questa volta prelude a un ciclo che comprende l’esordio in Champions League a Madrid, contro l’Atletico.Il brasiliano ci arriva in un ottimo stato di forma, che rafforza il soprannome di Flash, con cui i tifosi bianconeri applaudono alla sua straordinaria velocità. Ma Douglas non è solo veloce, è anche sempre presente nel vivo del gioco, con giocate di classe imprevedibili.Un insieme di qualità che hanno fatto innamorare gli appassionati juventini che oggi sono felici di inviargli il più sentito feliz aniversario, Flash!".