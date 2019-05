Il destino di Douglas Costa non è ancora scritto. Nel senso che l’eventuale trasferimento di uno dei bianconeri più deludenti in questa stagione dipenderà in gran parte dal prossimo allenatore. E’ impensabile che in estate uno dei club interessati all’esterno d’attacco brasiliano si presenti con gli oltre 80 milioni di euro preparati un anno fa dal Manchester City: il Flash ha visto crollare il proprio valore in questi mesi trascorsi tra infermeria e prestazioni sottotono. Sacrificarlo sul mercato per dare l’assalto ad un altro attaccante - con Federico Chiesa nel ruolo di obiettivo numero uno - è sempre possibile, ma soltanto a determinate condizioni. In attesa di conoscere il nome (e il piano tattico) del prossimo allenatore, alla Continassa proseguono i ragionamenti su Douglas Costa.